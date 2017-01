3 aprile 2015 "Ok, il prezzo è giusto": la valletta regala un'auto a una concorrente per errore La valletta Manuela Arbelàez dimentica il format del gioco e commette una memorabile gaffe Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:15 - In sei anni a “Ok, il prezzo è giusto” si era fatta notare solo per la sua bellezza, ora la splendida Manuela Arbelàez verrà ricordata anche per una gaffe senza precedenti. La modella colombiana, valletta del programma nella sua edizione statunitense, ha regalato un'auto a una concorrente per errore, facendo esplodere la vincitrice e il pubblico in un delirio di gioia. Accortasi dell'errore, la Arbelàez si è andata a nascondere per l'imbarazzo.

Per aggiudicarsi il suo premio, la concorrente Andrea doveva indovinare il prezzo giusto di un'automobile tra cinque opzioni disponibili, riportate con le tradizionali etichette del programma su un tabellone mobile. La signora ha scelto la cifra più bassa e la bella valletta ha provveduto a svelare che il primo tentativo era stato fallito. Peccato che la Arbelàez si sia dimenticata che la concorrente avesse più di una possibilità per indovinare la risposta esatta: la modella ha infatti iniziato a scoprire anche le altre etichette, svelando il prezzo giusto e di fatto regalando l'auto alla signora. Dopo un attimo di iniziale stupore generale, il conduttore Drew Carey ha sancito la vincita della concorrente e la bella Manuela si è accorta dell'errore che aveva commesso. Imbarazzatissima, si è nascosta dietro al tabellone dei prezzi, mentre il pubblico applaudiva e la concorrente faceva i salti di gioia.