"Love Snack": la sketch-com arriva su Italia 1

Nuova stagione per "Love Snack": la sketch-com realizzata con McDonald's Italia, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Italia 1 alle 18.20 per sei settimane. La serie racconta le avventure di Chiara Mastalli e Matteo Branciamore, entrambi impegnati nella ricerca dell'anima gemella, tra appuntamenti romantici più o meno fortunati, tutti ambientati in un ristorante McDonald's.