"Il bello delle donne", nel cast Claudia Cardinale: "Difendo le donne da sempre"

Si è svelato il cast de "Il bello delle donne... alcuni anni dopo", la fiction di Canale 5 in onda dal 13 gennaio in prima serata, a 14 anni dall'ultima stagione. La new entry più prestigiosa è Claudia Cardinale, che durante la conferenza stampa ha ribadito il suo impegno contro il femminicidio: "Una delle cose più orribili è il numero di donne che ogni giorno vengono ammazzate in tutto il mondo. Io difendo le donne da sempre, anche come ambasciatrice Unesco"