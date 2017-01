"Grande Fratello 14", Valentina Bonariva: "Io e Luca ci siamo lasciati"

Valentina Bonariva è di nuovo single. La Miss Universo del " Grande Fratello 14 " ha annunciato sul web la fine della sua relazione con Luca Terracciano dopo 8 anni d'amore. "In molti mi chiedete come mai non pubblico più foto con Luca. Mi sembra giusto, visto il vostro immenso affetto, informarvi che ci siamo lasciati – ha scritto l'ex gieffina - Abbiamo cercato, nel rispetto della nostra privacy, di non diffondere la notizia nei giorni più difficili".

La rottura pare essere piuttosto recente, in considerazione del fatto che l'ultima foto di coppia condivisa su Instagram da Valentina Bonariva risale solo a una settimana fa. Uno scatto che ritraeva i due abbracciati e sorridenti in una discoteca di Milano e che non lasciava affatto presagire a un imminente epilogo della storia.



La Bonariva non ha spiegato i motivi della separazione, maturata dopo la fine dell'esperienza al "Grande Fratello 14", al quale lei aveva partecipato entrando in gioco in corsa. Anche Luca Terracciano aveva messo piede nella Casa per una settimana, in qualità di inquilino custode di un segreto. Varcata la soglia della porta rossa sotto mentite spoglie insieme alla finta fidanzata Giulia, il ragazzo aveva dovuto tenere nascosto il fatto di essere il compagno di Valentina. I due però si sono fatti smascherare. Troppo forte il richiamo della passione, troppo profondo ed evidente il legame che li univa. Un legame che ora pare essersi definitivamente spezzato.