"GF 14", il bacio saffico tra le gemelle Lidia e Jessica Vella divide il Web

Lidia e Jessica Vella dividono i fan. Le gemelle, protagoniste del " Grande Fratello 14 ", sono apparse sui social in una foto che le ritrae mentre si scambiano un bacio. A pubblicare lo scatto è stata Jessica: "Ho cercato la mia anima, ma non riuscivo a vederla. Ho cercato il mio Dio, ma il mio Dio mi sfuggiva. Ho cercato mia sorella e ho trovato tutti e tre...", ha scritto la ragazza, scatenando le reazioni dei follower, spaccati in fazioni opposte.

I fan di Jessica Vella si sono spaccati in due, tra chi considera la foto un atto di esibizionismo e chi un semplice gesto di affetto. "Non c'è bisogno di dimostrare quanto vi volete bene baciandovi in questo modo! Altro che malizia o dolcezza, qua c'è solo molto esibizionismo! Ma si sa, ormai campate di questo #BUSINESS", ha scritto una ragazza criticando lo scatto. "È un semplice bacio dolce tra sorelle, io non ci vedo altro", ha risposto un'altra.



Intanto la foto ha ottenuto 10 mila like in un giorno e 540 commenti. Di certo il bacio saffico tra le due ex gieffine non è passato inosservato.