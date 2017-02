Sabato 4 marzo l'appuntamento su Canale 5 con la nuova puntata di "C'è Posta Per Te" porterà molte sorprese. Torneranno in studio Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, in una veste molto particolare e manderanno una lettera al dietologo noto al pubblico di Canale 5 della domenica pomeriggio, Alberico Lemme. Tgcom24 vi offre un'anteprima speciale con un video in esclusiva in cui protagonisti sono i due conduttori di "Striscia la notizia".