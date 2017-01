9 settembre 2015 "Avanti un altro", arriva la moglie di Amadeus: "Spero che mio figlio guardi me" Sfida in famiglia per Giovanna Civitillo, che torna in tv al fianco di Paolo Bonolis Tweet google 0 Invia ad un amico

10:05 - Un nuovo personaggio arriva ad animare il Minimondo di "Avanti un altro": la moglie di Amadeus. Ad 'intrepretarla' Giovanna Civitillo, la vera consorte del presentatore. Sfida i famiglia quindi, ma Tv Sorrisi e Canzoni lei dice di aver trovato la soluzione per accontentare tutti: "Vorrà dire che accenderemo due televisori in casa, ma mi piacerebbe che mio figlio Josè seguisse me. In fondo la novità sono io, no?".

Dopo un pausa durata sette anni, ora la showgirl è pronta a tornare a lavorare in tv. Dal 14 settembre entrerà infatti a far parte del cast di "Avanti un altro". "E' l'inizio di una nuova avventura, sono felicissima - ha commentato - In questi anni c'è stata qualche ospitata, ma un impegno professionale vero e proprio mai. Sono contenta di rientrare con Paolo Bonolis".

La showgirl aveva già avuto modo di lavorare con lui ai tempi di "Ciao Darwin", quando faceva parte del corpo di ballo, e "ora che stiamo lavorando insieme lo trovo pazzesco. E' divertente e il suo modo di lavorare è affascinante. E' un vero maestro, cerco di imparare e osservo il suo incredibile modo di condurre".



Nessuna gelosia da parte di Amadeus, che ha appoggiato subito la sua scelta: "Mi ha detto 'Con Paolo sei in buone mani: divertiti!'. E poi è contento perché finalmente lavoro anch'io e non gli rompo più le scatole a casa...".