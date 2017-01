7 aprile 2015 "Amici", Anbeta rientra nella scuola. Grande attesa per Saviano ospite della puntata Parte l'11 aprile, in prima serata su Canale 5, il talent di Maria De Filippi Tweet google 0 Invia ad un amico

09:30 - Da sabato 11 aprile al via l'avventura del serale 2015 di "Amici". Grande attesa per Roberto Saviano. "Non ballo, non canto. Scrivo – dice - eppure sono convinto che sia il posto giusto”. Prima sorpresa per i concorrenti del talent. E nella scuola torna Anbeta Toromani. La famosa ballerina, nata a Tirana e approdata alla trasmissione di Maria De Filippi nel 2002, sarà l'insegnante di Virginia e l'aiuterà a preparare una coreografia.

Riecco Anbeta Toromani

Per quattro anni ballerina dell'Opera di Tirana, Anbeta viene notata da Kledi Kadiu che le propone un provino per “Amici”: nel 2002 la Toromani entra nel cast della seconda edizione del programma di Canale 5 piazzandosi seconda. Per quasi dieci anni resta nella trasmissione: fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent. L'ex stella di “Amici” ricompare a sorpresa qualche giorno fa per Virginia che in lei vede un idolo da imitare. La Toromani in accordo con la Celentano sta preparando una coreografia per la ragazza che dall'emozione non riesce nemmeno a parlare. Ne vedremo delle belle...



Le squadre e i professori - Dodici i ragazzi che hanno accesso al serale. Nella squadra Blu di Elisa i ballerini Giorgio, Virginia e Michele; la cantante Paola, il cantautore Luca e la band The Kolors. In quella Bianca di Emma invece ci sono i ballerini Klaudia, Christian e Shaila; i cantanti Valentina, Davide e il rapper Briga. Ad affiancare i Direttori Artistici gli 8 Professori che hanno lavorato fino a oggi con i ragazzi. Per la squadra Bianca Grazia Di Michele, Carlo di Francesco, Kledi Kadiu e Alessandra Celentano; per la squadra Blu: Francesco Sarcina, Rudy Zerbi, Garrison Rochelle e Veronica Peparini. Il direttore artistico e coreografo del programma è Giuliano Peparini.



Un programma social - Se il successo televisivo è ormai consolidato da anni, "Amici" si è sempre più consolidato anche nel Web, rivelandosi il programma più social di Mediaset, attraverso i profili ufficiali di Twitter, Instagram, Facebook e grazie a Witty Tv che segue 24 ore su 24 i ragazzi durante il programma. Da gennaio 2013, anno in cui sono stati aperti i profili ufficiali della trasmissione, ad oggi la pagina Facebook ha raggiunto1 milione e 650 mila fan, su Twitter il profilo @AmiciUfficiale conta 220.000 follower e su Instagram i fan sono oltre 218.000.