"A-Team", il gruppo prende nuova vita: arriva il reboot della serie di culto

Torna una serie cult degli anni 80 : l'" A-Team ". La 20th Century Fox ha infatti in cantiere un reboot della serie che ha per protagonista il gruppo di reduci dal Vietnam, con grandi conoscenze militari, e pronti a intervenire in aiuto di chi si trova in difficoltà. Il produttore esecutivo sarà Chris Morgan , già produttore e sceneggiatore di " Fast & Furious ". Ancora non ci sono nomi per quanto riguarda il cast.

Quello del cast non è certo un punto secondario. Perché buona parte del successo delle serie, durata per cinque stagioni, fu merito di una serie di personaggi e attori davvero azzeccati. Dal George Peppard, capitano del gruppo di mercnari, a quello che è diventato un vero attore di culto, Mr. T, reduce dalla partecipazione a "Rocky III" e nell'A-Team nei panni di P.E. (pessimo elemento) Baracus. Chi prenderà il posto soprattutto di quest'ultimo? E i personaggi ricalcheranno gli originali o prenderanno una via diversa?



Tutte domande alle quali per ora non c'è risposta precisa, se non qualche elemento disseminato qua e là. Il sito "Deadline" anticipa che il gruppo sarà composto da uomini e donne, mentre nella serie originale creata da Frank Lupo e Stephen J. Cannell, era totalmente maschile, eccezion fatta per Amy Amanda Allen (interpretata da Amanda Culea), però ben presto emarginata fino a essere eliminata a metà della seconda stagione.