Martina Navratilova ha sposato la sua compagna

Il sogno di Martina Navratilova ora è realtà. L'ex campionessa di tennis si è infatti sposata con la compagna di sempre Julia Lemigova. La cerimonia, molto intima e romantica, è stata celebrata a New York il 15 dicembre. Dopo aver chiesto in ginocchio la mano dell'ex miss Urss sugli spalti degli Us Open, dunque, Martina ha mantenuto la promessa. "Essere sposate legalmente è un sogno, ma è strano", ha dichiarato.

A 58 anni Martina ha detto sì a Julia. Un'unione importante, che arriva dopo anni di lotta per il riconoscimento dei diritti gay. "Mi sono sposata per la prima volta, perché era arrivato il momento giusto. Era ora no? - ha spiegato alla Bbc l'ex regina del tennis -. Sono cresciuta come una donna gay e non ho mai creduto che questo potesse essere possibile fino a 10 anni fa, quando ho pensato: 'Nel giro di 10 anni il matrimonio gay potrebbe essere legale'. Ed eccoci qua oggi, legalmente sposate".



La Navratilova e la Lemigova, 42 anni, vivono insieme a Miami da sei anni insieme alle due figlie dell'ex reginetta di bellezza russa. "Siamo molto felici, la nostra è una famiglia completa - aveva dichiarato la coppia qualche mese fa, che ha deciso di sposarsi per dare coraggio a chi si trova nella loro stessa condizione e non osa fare il grande passo -. Crediamo di avere dato un'ispirazione alle famiglie già formate come la nostra che un giorno potrebbero desiderare di andare a nozze".