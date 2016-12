6 luglio 2014 Wimbledon: trionfa Djokovic, Federer si arrende al quinto set Il serbo vince per la seconda volta il torneo londinese e torna numero 1 al mondo. Battuto lo svizzero in 5 set: 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 Tweet google 0 Invia ad un amico

09:35 - Novak Djokovic vince la 128.ma edizione di Wimbledon, trionfando in finale al quinto set (6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4) contro lo svizzero Roger Federer al termine di una battaglia epica durata 4 ore. Per il serbo si tratta del secondo successo in carriera all'All England Club mentre lo svizzero manca la possibilità di entrare nella storia centrando l'ottavo trionfo. Da lunedì Nole tornerà numero 1 del ranking Atp scavalcando Nadal.

Finale davvero incredibile sul campo centrale di Wimbledon. Il primo set viene deciso soltanto al tie-break, vinto dallo svizzero 9-7. Nel secondo parziale a Djokovic basta strappare un servizio a Federer mentre nel terzo è ancora una volta il tie-break ad essere decisivo, questa volta a favore del serbo. Nole sembra ora avere in mano le sorti dell'incontro volando addirittura sul 5-3 nel quarto set ma per togliere lo scettro ad un re, l'impresa non può essere così facile.



Federer risorge conquistando quattro giochi consecutivi e annullando anche un match point a Djoko sul 5-4. Nel quinto set la battaglia diventa epica con Novak costretto a chiedere l'intervento del fisioterapista per un problema al polpaccio destro. Il match scivola via senza break fino al decimo gioco quando Federer commette l'errore decisivo consegnando Wimbledon a Djokovic che torna al trionfo sui campi in erba londinesi dopo quello nel 2011. L'anno scorso perse in finale contro Murray. Federer resta così fermo a 7 trionfi come Sampras e Renshaw.