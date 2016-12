5 luglio 2014 Wimbledon: gioia Errani-Vinci, è trionfo nel doppio Le Cichis battono nettamente la coppia Babos-Mladenovic (6-1, 6-3), vincono per la prima volta sull'erba londinese e completano il Career Grand Slam Tweet google 0 Invia ad un amico

23:17 - Un trionfo netto, storico e meritato: Sara Errani e Roberta Vinci strapazzano la coppia Babos-Mladenovic, mai in partita, e vincono per la prima volta in carriera il torneo di doppio femminile a Wimbledon, l'unico Slam che ancora mancava nella loro ricchissima bacheca. Le azzurre, che da oggi possono fregiarsi del Career Grand Slam, si sono imposte sulle avversarie con un secco 6-1, 6-3 in 56 minuti dominando dall'inizio alla fine.

Contro l’ungherese Timea Babos e la francese Kristina Mladenovic non c’è stata storia. Archiviato il primo set in soli 27 minuti con un eloquente 6-1, Sara Errani e Roberta Vinci hanno controllato agevolmente anche la seconda partita piazzando un break nel sesto game senza rischiare mai nulla nei turni di servizio. Grazie al trionfo sull’erba di Wimbledon, le Cichis hanno vinto almeno una volta tutti i tornei di doppio dello Slam completando così il Career Grand Slam. Nel loro palmares ci sono anche due Australian Open (2013, 2014) e un Roland Garros (2012).

IL DOPPIO MASCHILE A POSPISIL-SOCK

Il canadese Vasek Pospisil e l' americano Jack Sock hanno vinto il titolo del doppio maschile a Wimbledon battendo in finale i gemelli americani Bob e Mike Bryan, campioni uscenti, per 7-6 (5) 6-7 (3) 6-4 3-6 7-5. Il 24enne Pospisil e il 21enne Sock erano al loro primo torneo insieme. Da lungo tempo coppia numero 1 del tennis mondiale, i gemelli Bryan, 36 anni, inseguivano invece il loro 99/o titolo, il 16/o in un torneo Slam. Sull'erba londinese avevano vinto, prima dell'anno scorso, nel 2006 e nel 2011.