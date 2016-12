Australian Open: sorteggio sfortunato per gli azzurri

11:07 - Sorteggio sfortunato per i tre tennisti italiani nel tabellone del singolare maschile degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in programma a Melbourne da lunedì 13 gennaio. Filippo Volandri (70) affronterà il francese Jo Wilfried Tsonga, numero 10 del tabellone, mentre Andreas Seppi (25) si troverà di fronte l'idolo di casa ed ex numero uno Lleyton Hewitt. E' andata meglio a Fabio Fognini (16) che sfiderà il russo Bogomolov (88).

Tra i big, sorteggio molto insidioso per il leader della classifica mondiale: lo spagnolo Rafa Nadal che avrà subito il talento di Bernard Tomic (52). Avvio più morbido per il numero 2 della classifica Atp, Novak Djokovic con lo slovacco Lacko (90), per Roger Federer con la wild card australiana Duckworth e per Andy Murray con il giapponese Soeda (112).

Questi gli ipotetici quarti di finale se le teste di serie manterranno fede al loro ruolo:

Nadal (1)-Del Potro (5)

Murray (4)-Federer (6)

Berdych (7)-Ferrer (3)

Djokovic (2)-Wawrinka (8).