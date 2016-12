Fiorentina-Inter 2-1: decide Babacar al 91', viola terzi

LA PARTITAMomenti diversi, ma difficili. Per il sogno spezzato della Fiorentina, quant'era bella all'andata col 4-1 inflitto ai manciniani a San Siro. Per quello (il sogno) infranto dell'Inter, che sotto Natale (Inter--Lazio 1-2) si è infilata in un tunnel per rimanerci. Ora al Franchi si misurano gli stati di crisi reciproci per tenere duro, per quel terzo posto che vale oro. E senza più badare alla zona-scudetto, suvvia.

Paulo Sousa cerca in Kalinic il letale uomo-gol e in Ilicic il genio ispiratore della gara di andata. Mancini confida nel debutto (al gol) di Eder, più Icardi che si è ripreso in toto la leadership che pareva perduta, e Palacio in una inedita veste di uomo ovunque. E via.

Via a tinte (forti) viola: al 5' Bernardeschi impegna Handanovic, al 7' è Ilicic a impegnare il portierone nerazzurro e al 14' e Telles a sostituirsi al numero uno, respingendo sulla linea il tiro-gol di Ilicic. Uno-due-tre, è un quarto d'ora da mezzo incubo per l'Inter che non sa come fermare Bernardeschi e Ilicic, indemoniati. La prima scossa nerazzurra al 18' con la testa di Murillo che per poco non trova la rete e alla seconda (scossa) è gol: Kondogbia pesca l'ispiratissimo Palacio che dal fondo manda un assist al bacio per Brozovic: destro-volo e gol. E' il 26', e dal possibilissimo svantaggio, l'Inter si trova avanti di un gol.

La risposta viola? Non è granché. Esaurito lo spiritaccio del primo quarto d'ora, la squadra di Sousa tiene palla senza affondare. E l'Inter controlla, ripartendo con Kondogbia e quel Palacio a tutto campo che è la novità di queste ultime apparizioni da titolare dell'argentino. Lo si trova un po' ovunque, anche a rubare palla in difesa. Il sostegno di Icardi resta Eder, peraltro ancora inespresso da quando veste nerazzurro.

E il primo tempo scivola così, con un assist mancato di Palacio per Icardi e un colpo di testa di Vecino, giusto al 45', che trova Handanovic pronto alla deviazione, in acrobazia.

Ripresa. La stretta necessità viola di riprendersi è il tema dominante, l'Inter è in controllo, o almeno così pare. Perché al 13' Sousa manda in campo Zarate per alimentare la zona d'offesa e al 15' l'1-1 è cosa fatta dopo un monologo aggirante dei fiorentini e un cross da destra che Murillo "sporca" di testa liberando di fatto Borja Valero solo davanti ad Handanovic. Non è il primo pasticcio aereo della difesa interista (vedasi i tre gol subiti al Bentegodi) e il pareggio è il giusto metro di giudizio per quello che si è visto, dopo un'ora.

Entra Perisic per lo spaesato Eder, misura preventiva di Mancini perché la squadra -subìto il gol del pareggio- sembra aver perso la bussola. Ma esce Telles al 37' per seconda ammonizione e un arbitraggio diciamo sfavorevole per i nerazzurri, con qualche cartellino giallo di troppo, perlomeno seguendo lo sviluppo della partita. Tant'è. Inter in dieci per il finale di partita. E finale un'altra volta amarissimo per Mancini e i suoi che al 46' subiscono il gol di Babacar, appena entrato per Ilicic. E' Zarate a innescare la rete, con un tiro che Handanovic respinge malamente e la carambola che

Finisce così, un convulso finale con Zarate e Kondogbia espulsi e un recupero che da 3 si allunga fino a 6 minuti e un altro ko interista che allunga la striscia da incubo del 2016. E con la Fiorentina che si riallinea al terzo posto, solitario.