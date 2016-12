Sisma, dal calcio al volley: mobilitazione e solidarietà anche dallo sport

A cena con i campioni e altre iniziativeSingoli campioni di tutte le discipline sono scesi in campo per aiutare chi è rimasto senza nulla dopo la scossa del 24 agosto. Il tennista Fabio Fognini, il centrocampista di Psg e della Nazionale Marco Verratti mettono in palio cene attraverso le aste benefiche promosse per la Croce Rossa Italiana su CharityStars. All'asta anche una sfida a tennis con Flavia Pennetta o una nuotata con Federica Pellegrini. E ancora le maglie che il bianconero Dybala indosserà nella gara con la Lazio e in quella di Champions Juve-Siviglia, insieme a quella di Francesco Totti, indossata per Roma-Terek. Filippo Magnini e Tania Cagnotto doneranno i loro cimeli. Marco Borriello le sue scarpe personalizzate. Ogbonna ha donato due inviti per West Ham-Watford del 10 settembre. Domenico Criscito le scarpe indossate in partita. Il mister juventino Massimiliano Allegri mette in palio attraverso la sua fondazione, Mr. Allegri on field, una cena per due in un ristorante di Torino e due posti nel suo skybox allo Juventus stadium per la prima partita di Champions dei bianconeri.