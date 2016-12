Fedez, J-Ax, Rovazzi pro terremotati: devolvono ricavi online delle hit dell'estate

La cui casa discografica dei tre, Newtopia, aderisce a un'iniziativa promossa da Il Fatto Quotidiano e dal Comune di Amatrice. "In passato molti artisti si sono uniti per registrare canzoni e organizzare concerti utili per raccogliere fondi da donare alle vittime di simili tragedie; ma queste cose richiedono tempo e una organizzazione imponente. Le persone coinvolte sono in strada ora, in una zona d’Italia di montagna dove già la notte fa freddo, e questa situazione non farà che peggiorare con l’inverno in arrivo. Per questo motivo abbiamo deciso di fare un piccolo gesto immediato”, hanno scritto i tre. "Ho fatto questo video per chiedere una mano ad Apple e Google: su ogni singolo venduto trattengono il 30% dei ricavati e sarebbe fantastico se riuscissimo a dare alle persone coinvolte l’intera cifra. Ma sarebbe ancora più bello se tutti i nostri colleghi si unissero insieme a noi per aiutare i nostri connazionali", ha aggiunto J-Ax.