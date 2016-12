Rio 2016: He Zi, proposta di matrimonio in mondovisione

Romantico fuoriprogramma ai Giochi di Rio dopo la finale di tuffi trampolino 3 metri, che ha visto la nostra Tania Cagnotto conquistare uno splendido bronzo. Dopo aver vinto la medaglia d'argento la cinese He Zi ha ricevuto in mondovisione la proposta di matrimonio da parte del fidanzato: lui in ginocchio le ha consegnato l'anello pronunciando un lungo discorso. Poi è arrivato l'atteso sì. Ma senza bacio, solo un abbraccio.