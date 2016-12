Caso Lochte, la rapina è un "falso": nuotatori Usa fermati

Gli atleti americani avevano dichiarato di essere stati assaltati mentre uscivano da un taxi dopo una festa, all'alba di domenica: "Prima ci hanno fatto vedere un badge della polizia, poi ci hanno puntato le pistole intimandoci si sdraiarci a terra - le parole di Lochte - Ci hanno preso i soldi, i portafogli, ma mi hanno lasciato il cellulare e documenti". Secondo la polizia brasiliana, però, le loro testimonianze sono "contraddittorie" e non troverebbero riscontro con le prove a disposizione degli inquirenti.

"Jack Conger e Gunnar Bentz sono stati arrestati la notte di mercoledì poco prima del decollo del loro volo da Rio", ha detto un portavoce del Comitato Olimpico Usa. Alcune ore dopo "sono stati rilasciati dalle autorità locali" in modo da chiarire la loro posizione. I due nuotatori hanno fatto le loro dichiarazioni alla polizia in aeroporto ed entrambi sono stati convocati per oggi a presentarsi alle autorità di polizia di Rio. Il loro legale ha dichiarato che gli atleti non saranno autorizzati a lasciare il Brasile fino a che non forniranno la loro testimonianza.

Il giudice brasiliano Keyla Blanc aveva già ordinato ad altri due nuotatori olimpici Usa - che avevano denunciato la rapina - di non lasciare il Paese. Ryan Lochte e il suo capo squadra James Feigen, avevano infatti l'ordine giudiziale di restare in Brasile, ma a quanto risulta Lochte sarebbe già ripartito, mentre Feigen, ancora in Brasile, "è in contatto con le autorità per fare nuove dichiarazioni in relazione a quanto successo" ha detto un portavoce del Comitato olimpico Usa.