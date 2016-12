Brasile 2014: Messi Pallone d'Oro, Pogba miglior giovane

17:07 - Se la Coppa del Mondo gli è scivolata via a pochi metri da lui, Lionel Messi si può "consolare" con l'ennesimo premio individuale. Il numero 10 dell'Argentina ha vinto il "Pallone d'Oro" come miglior giocatore di Brasile 2014 davanti a Mueller e Robben. Premiato come miglior portiere il tedesco Manuel Neuer e come miglior giovane Paul Pogba. I 6 gol con la maglia della Colombia sono valsi a James Rodriguez la Scarpa d'Oro.

"Un vero capitano e un matchwinner. E' stato decisivo per portare l'Argentina in finale con i gol alla Bosnia, all'Iran, alla Nigeria e l'assist per Di Maria contro la Svizzera". Con queste motivazioni la Fifa ha premiato Lionel Messi con il Pallone d'Oro di miglior giocatore del Mondiale. Una scelta che fa discutere fino a un certo punto con l'argentino piazzatosi davanti a Mueller, autore di 5 gol con la Germania e Robben, trascinatore dell'Olanda di Van Gaal. Fuori dal podio l'asso di casa Neymar.

Gli altri premi:

MIGLIOR PORTIERE: Neuer (Germania)

MIGLIOR GIOVANE: Pogba (Francia) dopo il pallone d'oro vinto al Mondiale Under 20

SCARPA D'ORO: Rodriguez (Colombia)

PREMIO FAIR PLAY: Colombia con solo 5 cartellini gialli in 5 partite