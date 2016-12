10 luglio 2014 Brasile 2014: Germania-Argentina, è derby in Vaticano La finale del Mondiale sarà anche una sfida tra papa Francesco e il papa emerito Benedetto XVI Tweet google 0 Invia ad un amico

21:36 - Germania-Argentina, finale del Mondiale in programma domenica prossima al Maracanà di Rio, avrà due tifosi d'eccezione che seguiranno la sfida dalla Città del Vaticano. Si tratta di papa Francesco, argentino di Buenos Aires e grande appassionato di calcio, e del papa emerito Benedetto XVI, tedesco di Marktl (Baviera). Sarà un derby del tutto speciale per i due Papi, che magari seguiranno la sfida insieme davanti alla televisione.

Un mini derby, in Vaticano, era già andato in scena in occasione di Argentina-Svizzera, ottavo di finale del Mondiale. Era l'1 luglio e Papa Francesco - incrociando una delle guardie svizzere prima del match - scherzò dicendo: "Sarà guerra!". Alla fine vinsero le preghiere di Bergoglio e l'Albiceleste, grazie alla rete di Di Maria nel secondo tempo supplementare, trionfò per 1-0. Questa volta, però, saranno preghiere alla pari...