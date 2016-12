Nazionale, Conte con Immobile e Pellé contro la Scozia

In vista della gara di domani sera contro la Scozia (a Malta), Antonio Conte ha provato la coppia Immobile-Pellé . A centrocampo Jorginho sarà il regista con Florenzi e Giaccherini . De Rossi è pronto a subentrare nella ripresa al posto del centrocampista del Napoli . Per quanto riguarda la difesa, il ct si affiderà ai tre juventini contro una squadra scelta perché simile all' Irlanda , avversaria di Euro 2016.

Contro la Scozia non saranno rischiati né Montolivo né Thiago Motta, ma la sensazione è che stia meglio il rossonero rispetto al giocatore del Psg. Infine, stamattina era assente Benassi per problemi muscolari: lui è tra gli indiziati per l'esclusione dai 23 che saranno in Francia.