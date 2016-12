Evra-Pogba show in diretta tv

Altro show firmato dal duo Pogba-Evra. Dopo la vittoria contro la Germania i due francesi si sono divertiti a intervistarsi a vicenda in diretta sull'emittente svizzera RSI. Un siparietto spettacolare e i due juventini hanno scherzato e lanciato un messaggio anche ad Allegri: "Torniamo a Vinovo, ma ci servirebbe una settimana di vacanza in più visto che siamo in finale...".