Del Bosque: "Delusi sì, ma è stata grande Italia"

Ha scritto la storia del calcio spagnolo: Mondiale nel 2010, Europeo nel 2012. E ora, per Vicente Del Bosque, gloria di Spagna, è il momento del congedo. Coi massimi onori. Lascerà la panchina della Nazionale, dopo otto anni. E il finale di partita lo vede com'è sempre lui: calmo, misurato. Un principe del Pallone.

"Sapevamo che l'Italia avrebbe fatto questa partita, il progetto di una squadra forte, vera. E noi siamo stati troppo timidi nel primo tempo. Poi abbiamo cercato di reagire, abbiamo lottato e rischiato. Siamo rimasti in partita fino alla fine. Poi è arrivato il verdetto, che si deve accettare".

"Il mio futuro? Non è il momento di parlarne. E' il momento di dire cos'è questa Nazionale. Siamo stati noi a gioire tante volte, per otto anni. Ora è successo questo e il verdetto va accettato".