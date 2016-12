Sci, SuperG St. Moritz: immensa Lindsey Vonn

13:39 - Continua a volare Lindsey Vonn che vince il SuperG di St. Moritz e conquista il 64° successo in carriera in Coppa del Mondo, aggiornando il suo primato come la più vincente di sempre. L'americana, che punta forte sui Mondiali in casa di Vail - Beaver Creek, ha dominato la gara, completata in 1'23"55: alle sue spalle, seconda, Anna Fenninger, distante 24 centesimi, mentre l'altra austriaca Nicole Hosp, terza, paga oltre un secondo all'americana.

La migliore delle azzurre è Francesca Marsaglia, decima, mentre Elena Curtoni ha chiuso al 12esimo posto. Sono invece finite fuori Nadia Fanchini e Verena Stuffer. Gara non completata, a causa di una caduta, anche per la slovena Tina Maze, l'austriaca Elisabeth Goergl, Tina Weirather del Liechtenstein e le svizzere Fabienne Suter e Lara Gut, vincitrice ieri in discesa. In classifica di Coppa del Mondo Tina Maze è saldamente al comando con 985 punti davanti ad Anna Fenninger (801) e Lindsey Vonn (646); l'americana guida invece la classifica di SuperG con 280 punti, +8 sulla Fenninger.