Sei Nazioni 2015: festa Irlanda, suo il torneo

L'Irlanda si aggiudica il Sei Nazioni 2015 al termine di un'ultima giornata dalle mille emozioni. A Edimburgo la nazionale di Schmidt batte 40-10 la Scozia e centra il bis nel torneo dopo la vittoria del 2014. Beffate Inghilterra e Galles, che chiudono il Sei Nazioni con lo stesso numero di vittorie dell'Irlanda dopo i netti successi su Francia (55-35) e Italia (61-20) ma devono inchinarsi alla differenza punti, che premia gli uomini di Schmidt.

L'Irlanda costruisce il suo trionfo nel secondo tempo della sfida contro la Scozia. Dopo un primo tempo equilibrato - chiuso sul 10-20 con le mete di O'Connell (5') e O'Brien (25') per l'Irlanda e Russell (30') per la Scozia - i verdi dilagano nella ripresa. La nazionale di Schmidt trova altre due mete con Payne (50') e O'Brien (72') e non concede più niente ai padroni di casa. Il 40-10 finale consente all'Irlanda di chiudere il torneo con una differenza punti di +63. All'Inghilterra, in campo subito dopo a Twickenham contro la Francia, sarebbe servita una vittoria con 26 punti di scarto per mettere le mani sul torneo. I Tre Leoni ci provano fino all’ultimo e sfiorano l'impresa con una gara eroica, ma le sette mete realizzate (due di Youngs) e i 25 punti di Ford non sono sufficienti: finisce 55-35 per i padroni di casa, a cui sarebbero serviti altri sei punti per 'soffiare' il trofeo all'Irlanda. Terzo posto per il Galles, che nella prima gara di giornata aveva travolto 61-20 l'Italia a Roma.