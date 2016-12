Paul Pogba si fa dipingere in testa una sfera Poké in vista di Juve-Napoli

In vista dell'attesissimo match di sabato, Juventus - Napoli, il centrocampista francese dei bianconeri Paul Pogba ha aggiornato il suo look.



Nella sfida tra creste con Hamsik, il Polpo ha deciso di farsi disegnare ai lati della testa una Pokéball, la sfera bianca e rossa che Ash, il protagonista dei videogiochi e dei cartoni animati Pokémon, usa per catturare i mostri tascabili che ormai da venti anni tengono compagnia ai bambini di tutto il mondo.



Pogba ha postato sui social network un breve video dei suoi nuovi capelli con sotto la scritta "Bonjour".



Il sottotitolo del videogioco è "Acchiappali tutti": che sia una dichiarazione di intenti per il big match in programma al Juventus Stadium?