MotoGP, ufficiale: dal 2015 torna la Suzuki

21:52 - La notizia era nell'aria da tempo, ora è arrivata anche l'ufficialità. Con un comunicato sul proprio sito, la MotoGP ha annunciato il ritorno, a partire dalla stagione 2015, della Suzuki. Notizia confermata sul proprio profilo Twitter anche da Davide Brivio, team manager della Casa giapponese. "Ora è ufficiale: Suzuki torna in MotoGP nel 2015, i piloti della GSX-RR saranno Aleix Espargaro e Maverick Vinales", le sue parole.

'Cinguettii' entusiasti sono arrivati anche da parte dei due piloti. Vinales si è espresso così sul suo profilo: "Il prossimo anno sarò in MotoGP, il mio sogno è diventato realtà". Espargaro, invece, ha twittato: "Felice di poter annunciare che correrò con la Suzuki il prossimo anno: sono molto motivato per la nuova avventura".

L'ultimo Mondiale con la Suzuki protagonista risale al 2011, quando ad Hamamatsu decisero di ritirarsi per sviluppare una moto competitiva ai massimi livelli, in vista di un rientro da protagonista. La Suzuki, che pochi giorni fa ha provato al Mugello con Randy de Puniet ma si è dovuta fermare a causa della caduta a 240 km/h del pilota francese, potrà usufruire di una wild card già nell'ultima gara del 2014, il GP di Valencia.