MotoGP, Marquez: "Lorenzo alla Ducati? Curioso di vedere cosa farà"

Marc Marquez ha applaudito il passaggio di Jorge Lorenzo alla Ducati, non fosse altro perché movimenta un po' una MotoGP abbastanza stagnanate in fatto di binomi in pista. "Uno dei top rider che cambia scuderia è un'opportunità e anche una nuova sfida per lui. Sarà interessante, per gli altri piloti, per gli appassionati, vedere cosa Lorenzo riuscirà a fare con la Ducati", ha detto il campione della Honda ad Autosport.