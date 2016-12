MotoGP: Marc Marquez firma la sua decima pole stagionale a Silverstone

18:04 - Marc Marquez (Honda) conquista la pole del GP di Silverstone, girando in 2:00.829 e aggiudicandosi la 10.ma qualifica stagionale. Grande lotta per la prima fila, con Dovizioso (Ducati, +0.311) che beffa Lorenzo (Yamaha, +0.346). Più staccati gli inseguitori: Aleix Espargaro (Yamaha, +0.619) con la Open batte le Factory di Pedrosa (Honda, +0.635) e Rossi (Yamaha, +0.721), 6°. Iannone (Ducati, +1.235) chiude la top ten, nonostante una caduta.

FP4 - I primi quattro della classifica rispecchiano fedelmente l'ordine della FP3. Quindi Marquez davanti a tutti, pronto a guidare il gruppo con margine. Dunque staccando di quasi 3 decimi la Ducati di Dovizioso, e di 4 decimi l'altra Honda di Pedrosa. C'è poi Rossi, sempre più vicino alla vetta e in netto miglioramento sul passo. Più staccato invece Iannone, che però risale al 5° posto, nonostante quei 6 decimi di ritardo. Andrea è comunque determinato a tenere dietro Lorenzo e Smith. Cade ancora Bradl, che poi chiude 8° davanti ai fratelli Espargaro Pol e Aleix.



Q1 - E' un gigantesco Scott Redding che autografa il miglior tempo, girando in 2:02.639 e precedendo il compagno di box, Bautista. Detto che l'inglese guida la meno performante Honda Open e beffa (per +0.060) lo spagnolo con la più potente Factory, è quindi il team Gresini che si aggiudica l'ingresso nella fase finale di qualifica. Ci prova anche Hernandez sulla Ducati Pramac, che però si deve accontentare del terzo tempo (a +0.407), precedendo Abraham, Crutchlow, Aoyama e De Angelis.



Q2 - Lorenzo entra per primo, montando la gomma supersoft davanti e la media dietro. In scia al maiorchino, Dovizioso si aggancia letteralmente alla M1 e si fa tirare. Anche se la Ducati si dimostra subito leggermente più performante della Yamaha. Infatti Andrea stampa il giro più veloce in 2:01.595, metttendosi dietro Jorge e Pedrosa. Intanto Marquez è l'ultimo ad uscire dai box, pronto a lanciarsi per un giro in solitaria, proprio per evitare di "tirare" gli avversari. Ma nel passaggio di riscaldamento Marc si porta già a +0.349 dalla vetta, in terza piazza! Sembra andare bene anche Rossi, che per qualche istante si porta in prima fila. Almeno finché il 93 di Honda non stampa il fresco miglior crono in 2:01.259, riportandosi al comando.



Dopo il cambio gomme, tutti di nuovo in pista, con Pedrosa e Iannone primi a cercare di migliorarsi. E' Lorenzo che però accende i primi caschi rossi, imitato da Marquez e un inatteso Aleix Espargaro. Determinato Jorge passa così al comando, mentre Iannone cade e demolisce la sua Ducati. Non sbaglia invece l'implacabile Marquez, che si prende la nuova pole in 2:00.829. Ma dietro arriva un velocissimo Dovizioso che si accredita per un meritato 2° tempo, facendo scalare Lorenzo in terza piazza. Aleix Espargaro si ritrova invece in apertura di seconda fila, davanti a Pedrosa ed un arrembante Rossi, che trova il colpo di reni decisivo per conquistare il sesto posto, proprio al limite del tempo utile sotto la bandiera a scacchi.