Zaza, ciao Juve: vola al West Ham

Brexit anche per Simone Zaza . L'attaccante italiano ha scelto il West Ham , fresco di eliminazione dall'Europa Leauge, ed è pronto a volare a Londra per firmare un contratto pluriennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Gli Hammers hanno trovato l'accordo con la Juventus per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni. Il bomber azzurro inizierà nelle prossime ore la sua nuova avventura in Premier League.

Dopo una sola stagione, trascorsa tra alti e bassi, è finita l'avventura di Zaza alla Juventus. Molto panchina, ma anche il "gol scudetto" contro il Napoli: un bilancio comunque positivo con 19 presenze (poche da titolare) e cinque reti. Buona plusvalenza per i bianconeri che per averlo nel 2015 avevano versato al Sassuolo 18 milioni di euro. Chiuso da Higuain, Mandzukic e Dybala, l'attaccante di Policoro ha scelto di giocarsi le sue carte altrove. Con il veto di Marotta sulla cessione in Italia, Simone ha scelto la Premier e la ricca proposta del West Ham: guadagnerà il doppio. Impossibile dire di no a certe cifre e a una sfida affascinante. Zaza ha voglia di giocare e mostrare il suo valore anche per non perdere il treno della Nazionale. Poco importa se non giocherà l'Europa League...