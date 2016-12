Zanetti: "Icardi deve capire che è all'Inter"

"Simeone? Il Cholo ha detto che gli piacerebbe allenare in futuro l'Inter. Oggi, il nostro tecnico è Mancini e per rispetto per lui non è giusto parlare di un altro allenatore. Se pensiamo al futuro, però, immagino che Inter e Simeone si troveranno". Così Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, intervistato dal quotidiano argentino La Nacion parla del futuro del club nerazzurro.



Fra i temi caldi c'è anche l'offerta del Napoli per Mauro Icardi. "È molto giovane, ha un grande potenziale e può crescere ancora molto. Ma deve pensare solo a giocare e niente altro. L'intenzione è che rimanga con noi. E' il nostro capitano e l'anno scorso abbiamo rinnovato il contratto. Vogliamo che rimanga, ma deve capire che è all'Inter", ha concluso Zanetti.