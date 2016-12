Roma, Sabatini frena Destro: "Garcia vuole tenerlo". La punta: "Gol dell'addio? Non lo so"

23:49 - Mattia Destro è l'uomo più chiacchierato del mercato in uscita della Roma. Prima di Palermo-Roma, il ds Sabatini ha frenato la partenza dell'attaccante: "Noi ci fidiamo molto di lui. Parleremo col giocatore per capire il suo stato d'animo, ma ci sono molte probabilità che rimanga alla Roma, Garcia desidera così". Dopo la partita e dopo il gol, ha parlato l'attaccante a Premium Calcio: "Ora sono della Roma. Il gol del congedo? Non so..."

Pochi indizi di mercato da parte di Sabatini, ma qualche indicazione: "Dopo la partita di Palermo parlerò con Garcia per capire se e dove bisogna intervenire nella rosa. Salah? E' un nome come altri, non è vicino né lontano. Non abbiamo bisogno assoluto di fare mercato, faremo le nostre valutazioni". In uscita però potrebbe esserci Borriello: "La sua storia con la Roma è tribolata, è un ragazzo che merita. A inizio settimana valuteremo quale potrà essere il suo percorso futuro".

DESTRO: "GOL DEL CONGEDO? NON LO SO..."

Protagonista delle voci di mercato ma anche del gol del pareggio contro il Palermo, Mattia Destro ha parlato a fine partita a Mediaset Premium: "Mi mancava il gol e sono contento che sia arrivato. Quando ho la possibilità di giocare penso a fare bene, peccato non sia arrivata una vittoria". Impossibile non parlare di mercato: "Sono un attaccante e voglio giocare, penso soltanto a fare bene e fare gol. Ora sono alla Roma e do tutto per questa maglia". Il futuro resta incerto con la punta che non nega un possibile addio: "E' il gol del congedo? Questo non lo so...".