Roma, Pallotta: "Ultimo anno di Totti? Vedremo, non so..."

SPALLETTI: "MANOLAS RESTA CON NOI"Di mercato e, soprattutto, di obiettivi, ha parlato Luciano Spalletti. Partendo dalla questione Manolas: "Rimane con noi - ha sentenziato il tecnico. "E' un buon calciatore e che venga richiesto sul mercato può succedere, anzi, deve succedere. Le intenzioni del ragazzo però sono molto chiare, non ci sono pressioni. Parlare invece di pressioni vuol dire invece andare un po' a creare dei fastidi che in realtà non ci sono".



Di certo, però, c'è una Juve che con Higuain rischia di diventare imbattibile. "La Juve diventa come era già prima, fortissima. Non capisco tutti questi discorsi. Nel calcio di oggi bisogna sempre andare avanti ed essere pronti a cambiare destinazione, il che per un club vuol dire chiudere una porta e aprirne allo stesso tempo un'altra. In questo caso la Juve in precedenza ha venduto grandi giocatori che poi sono stati rimpiazzati, così farà anche il Napoli. E lo stesso vale anche per la Roma, che ha fatto delle cessioni. C'è da far girare dei numeri nel mercato e ci sono quindi di conseguenza sempre delle possibilità e la Roma si è sempre fatta trovare pronta in questi anni in tal senso. La Juventus a ogni modo rimane fortissima, che venda o meno Pogba, che acquisti o meno Higuain".