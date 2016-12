Psg, è ufficiale: Unai Emery è il nuovo allenatore

Unai Emery è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. L'annuncio ufficiale del club parigino, con il quale il tecnico spagnolo ha firmato un contratto biennale, con opzione per la terza stagione. "E' un grande orgoglio per me essere qui - le parole dell'allenatore al momento della firma -. Darò tutto me stesso al Psg e al suo popolo per portare tante gioie".

Dopo l'addio milionario a Blanc (22 milioni di euro di buonuscita), il Psg ha accolto a braccia aperte Emery, che ha lasciato il Siviglia dopo le tre Europa League consecutive vinte. Proprio nella giornata di lunedì gli andalusi avevano annunciato la firma con il successore di Emery, e cioè l'argentino Jorge Sampaoli, ex ct del Cile.



Come spiega il comunicato del club Emery sarà in carica da subit e svolgerà un ruolo attivo anche nella campagna acquisti del club, per "intraprendere un nuovo e ambizioso ciclo a Parigi". Le prime parole dello spagnolo sono ricche di emozione: "È con grande orgoglio che ho accettato di diventare il tecnico del Psg. Il club è diventato uno dei più grandi d'Europa: sono contento e onorato di essere d'aiuto per aumentare le ambizioni della squadra. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi giocatori e tutti quelli che lavorano per il Psg. Darò del mio meglio, per far felici i milioni di fans".



Felicissimo il numero 1 del Psg Nasser Al-Khelaïfi: "Unai ci porterà tutta la sua esperienza, la sua passione e le sue grandi capacità tecniche e umane. Ha dimostrato di avere grande talento. Sono convinto che i nostri fans ameranno lo stile di gioco e che la squadra amerà Unai".