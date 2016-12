Pogba-United: c'è uno stop, ma l'affare è fatto

Per Paul Pogba allo United è solo questione di ore? Secondo l'Equipe, il centrocampista francese si trova a Los Angeles per effettuare le visite mediche prima del suo trasferimento alla squadra di Josè Mourinho. Ma dopo l'ora di pranzo è emersa un'altra verità: stop alle visite mediche e nuovi incontri per sistemare le cose fra Juve, United e Raiola. Con una voce Real Madrid che ha fatto parte del contorno. Ma senza reale sostanza. La destinazione è una sola: Manchester. E Pogba è pronto a partire dagli States verso Londra. Quando Raiola gli darà il via libera. Raiola che ha detto: "Non c'è ancora accordo fra i due club". Si va ai prossimi giorni.

LE CIFRE IN DISCUSSIONEIl vertice che si è tenuto a Milano mercoledì tra lad bianconero Beppe Marotta, il manager del calciatore Mino Raiola ed Ed Woodward, ad e vicepresidente dello United, collegato in conference call, si era chiuso con queste cifre in discussione: 110 i milioni che lo United versa alla Juve. La commissione per Raiola, ed è lo stesso club inglese a farsene carico. Per lo United il costo di Pogba sarebbe di 130 milioni. I due club dovranno incassare pure il 5% dalla Fifa come contributo di solidarietà. Per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni a 13 milioni di euro più una serie di bonus e diritti di immagine legati agli obiettivi che portano lo stipendio annuale di Pogba a 20 milioni. Queste sono le basi. Oggi altri incontri per definire i dettagli.