Napoli, mercato live - Hysaj ha lasciato il ritiro dell'Empoli

30 luglio 2015 Napoli, mercato live - Hysaj ha lasciato il ritiro dellʼEmpoli A ore lʼaccordo per lʼempolese, Chiriches ha firmato. Cena col Sassuolo per Vrsaljko

VRSALJKO, INCONTRO CON IL SASSUOLOContinua la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Vrsaljko. In serata è in programma un incontro tra i due club per cercare di raggiungere l'accordo.

L'AGENTE DI CALLEJON: "NON LASCIA NAPOLI"L'agente di Callejon, Manuel Quilon, ha escluso ogni possibilità di cessione per il suo assistito: "Il presidente De Laurentiis non vuole assolutamente privarsi di Callejon. Questo è sicuro".

CHIRICHES HA FIRMATOAdesso è ufficiale: il Tottenham ha confermato il passaggio di Vlad Chiriches al Napoli.

HYSAJ LASCIA IL RITIRO DELL'EMPOLIHysai e il Napoli, è questione di ore l'accordo ufficiale, visto che il difensore nel tardo pomeriggio ha lasciato il ritiro della sua attuale squadra, l'Empoli. Ieri poi Hysai a un giornale albanese aveva parlato della prospettvva Napoli come di "un sogno che si realizza", a i problemi contrattuali legati al diritto di immagini sono, evidentemente, superati.

IL NAPOLI SU D'AMBROSIODopo l'arrivo di Chiriches, il Napoli sta pensando a un nuovo acquisto. Secondo Radio Kiss Kiss, la nuova idea sarebbe quella di D'Ambrosio. Il giocatore è in uscita dal club nerazzurro.

DE LAURENTIIS: "HIGUAIN? RISPETTERA' IL NAPOLI"Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Higuain: "Se ho mai pensato di cederlo? Mai e poi mai. Non a caso ho messo una clausola altissima, difficile da sostenere per un eventuale acquirente. Cosa mi aspetto da lui? Che sia rispettoso dell'impegno e del lavoro della squadra".

IL BESIKTAS INSISTE PER INLEROltre ad avere mercato in Premier League, Inler continua ad essere corteggiato dal Besiktas, che ha appena ufficializzato l'arrivo di Gomez.

HYSAJ: INTOPPO SUI DIRITTI D'IMMAGINEC'è un intoppo nella trattativa per il passaggio di Hysaj al Napoli, legato ai diritti d'immagine. Su questo punto infatti non è stato ancora trovato l'accordo tra il difensore e il club azzurro. L'operazione comunque alla fine si farà. Occhi in ogni caso su Jacopo Sala del Verona.

DS EMPOLI: C'E' ACCORDO CON HYSAJ"Con il Napoli siamo d'accordo, siamo gente seria e per noi è definito. Oggi ci sarà l'incontro con l'agente del ragazzo, domani può essere il giorno della chiusura".Così il ds dell'Empoli, Carli, a Tuttomercatoweb.

HIGUAIN, RINNOVO CON AUMENTOGonzalo Higuain tratta il prolungamento fino al 2019, con aumento dell'ingaggio a 6 milioni di euro e abbattimento della clausola da 94 milioni: se non arriva la Champions, a fine anno sarà divorzio.

CHIRICHES GIA' IN CAMPOVlad Chiriches è un giocatore del Napoli. Manca solo l'ufficialità. Intanto il difensore romeno ha già svolto i primi test fisici nel ritiro di Dimaro.

VRSALJKO, DOMANI L'INCONTRO COL SASSUOLOIl Napoli non si ferma e, dopo il doppio colpo di mercato in difesa, proverà a stringere per Vrsaljko. Mercoledì è previsto un incontro tra il Sassuolo e il Napoli, che per ora offre 8 milioni di euro più El Kaddouri. I neroverdi valutano il giocatore 14 milioni di euro.