26 luglio 2015 Napoli, mercato live: Higuain a Dimaro, il City insiste Il Pipita arriverà direttamente dalla Spagna. Altre voci da Manchester. Si lavora sul difensore centrale

HIGUAIN E' ARRIVATO A DIMAROHiguain è finalmente arrivato a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. L'attaccante argentino è stato accolto da Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Inizia ufficialmente la sua stagione, dopo la delusione della Coppa America con la maglia della sua Argentina.

RILANCIO PER MAKSIMOVICIl Napoli tratta Maksimovic del Torino. La società granata chiede 20 mln per il giocatore, il Napoli è arrivato a 12 più 3 di bonus. Previsto un nuovo tentativo per alzare l'offerta e provare a raggiungere un'intesa. In alternativa, valutato il profilo di nome di Andreolli dell'Inter.

ALTRO INCONTRO PER VRSALJKOIl Napoli continua a trattare Vrsaljko, ma non c'è ancora nessun accordo con il Sassuolo. Previsto per domani un nuovo incontro tra le dirigenze per il giocatore croato.

SI INSISTE PER ACERBIIl Napoli insiste per Acerbi del Sassuolo: i partenopei sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta da 3,5 milioni. Sullo sfondo c'è Maksimovic, che il Torino non vuole cedere e rischia di costare davvero troppo.

CALLEJON, RIFIUTATA OFFERTA DEL TOTTENHAMIl Napoli avrebbe rifiutato un'offerta del Tottenham per Callejon. Gli Spurs avrebbero presentato, secondo quanto riporta il Daily Star, 11 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ne vuole 20 per cedere l'esterno spagnolo.

IL CITY PREPARA L'ASSALTO A HIGUAINIl mercato attorno a Higuain non finisce mai. Il Pipita sta per arrivare a Dimaro, tutto è (sembra) a posto col Napoli, presente e immediato futuro, ma dall'Inghilterra arrivano voci sull'interesse del Manchester City pronto a una mega-offerta per fare vacillare De Laurentiis. Il City, sostiene l'edizione on line del Sun, ha ceduto Jovetic all'Inter e sta per cedere Dzeko. Una volta ultimate queste due cessioni, vuole giocarsi fino in fondo la carte Higuain. AdL da tempo ha fissato in 94 milioni e 736 mila euro la clausola rescissoria.

HIGUAIN POTREBBE ARRIVARE IN SERATANovità dell'ultima ora dal ritiro del Napoli a Dimaro. Gonzalo Higuain, al momento in Spagna, potrebbe raggiungere direttamente i compagni e il tecnico Sarri già in serata e dunque essere presente alla festa-presentazione in programma domani sera.

VARGAS VERSO IL MARSIGLIAEdu Vargas potrebbe volare in Francia al Marsiglia: Bielsa è un suo grande estimatore. Il cileno ha già rifiutato un'importante offerta proveniente dal Qatar.

ADL VUOLE HIGUAIN A DIMARO PER LA FESTA DI DOMANIIl presidente De Laurentiis sta studiando una sorpresa per i tifosi del Napoli in vista della serata di presentazione della squadra a Dimaro, in programma lunedì sera. Il massimo dirigente azzurro vuole portare Higuain con un volo privato dalla Spagna (dopo Ibiza si è trasferito a Madrid dalla madre) all'aeroporto di Bolzano - quello più vicino a Dimaro - e farlo essere presente alla festa-show in ritiro.

DIFENSORE CENTRALE: DRAGOVIC, VIDA E DORIADue le piste su tutte seguite dal ds del Napoli Giuntoli per consegnare a Sarri il difensore centrale di cui ha bisogno. I nomi sono quelli di Dragovic e Vida della Dinamo Kiev. Altro giocatore che piace per quel ruolo è il brasiliano dell'Olympique Marsiglia Doria. Intanto si continua a lavorare sul fronte Vrsaljko: già raggiunto l'accordo con il giocatore, ma il Sassuolo chiede 12 milioni o 10 milioni più El Kaddouri.

DONATI, L'ULTIMA IDEAIl Napoli sta per restituire lo sgarbo alla Fiorentina. I partenopei vogliono Giulio Donati, il terzino classe Inter che milita nel Bayer Leverkusen. Il giocatore è da tempo un obiettivo dei viola.

HIGUAIN, INCONTRO CON L'AGENTEIl Napoli ha ribadito l'intenzione di continuare a puntare su Higuain. Stando a Sky Sport, il fratello-agente del Pipita avrebbe incontrato a Venezia i dirigenti azzurri (De Laurentiis compreso) per fare il punto della situazione e rasserenare gli animi. La dirigenza partenopea ha confermato che il Pipita non è sul mercato e resta al centro del progetto di Sarri.

ASTORI TENTATO DALLA FIORENTINASi rischia di avere un altro duello di mercato. Questa volta con la Fiorentina. I viola sono interessati ad Astori, il difensore del Cagliari, l'anno scorso alla Roma, tanto trattato da Aurelio De Laurentiis.