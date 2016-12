Milan, mercato live: Galliani "Witsel gradisce il Milan. E' dura, vediamo..."

29 agosto 2015 Milan, mercato live: Galliani "Witsel gradisce il Milan. Eʼ dura, vediamo..." Rossoneri pronti a offrire allo Zenit 3 milioni per il prestito e 22 per lʼobbligo di riscatto pagabili in 4 rate annuali

GALLIANI: "WITSEL GRADISCE IL MILAN, E' DURA. VEDIAMO""Witsel so che gradisce la soluzione Milan ma è difficile arrivarci anche se una trattativa c'è stata. Non voglio dare illusioni ai tifosi. Vediamo, il mercato chiude lunedì alle 23...". Così l'ad del Milan Galliani a Premium Sport prima di Milan-Empoli. "Mexes? Resta al 100%. Ibra? Chiuso, resta a Parigi. Il mercato è sostanzialmente chiuso, siamo in 25. Se dovesse uscire qualcuno...".

SI RIAPRE LA PISTA WITSELSi riapre la pista che porta il Milan su Axel Witsel. I rossoneri avrebbero proposto allo Zenit un prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Il calciatore sta forzando la mano con lo Zenit: vuole trasferirsi in Italia.

AGAZZI E' UFFICIALE AL MIDDLESBROUGHAdesso è ufficiale: Michael Agazzi è un giocatore del Middlesbrough. Il portiere lascia il Milan dopo un solo anno per trasferirsi in Inghilterra e disputare il campionato di Championship.

JOSE' MAURI VUOLE RESTAREJosé Mauri vuole restare. Il giocatore, classe 1996, arrivato al Milan a parametro zero dopo il fallimento del Parma è corteggiato dal Chievo e potrebbe essere ceduto in prestito.

MIHAJLOVIC SOGNA SORIANO E PEROTTIE' stata solo una semplice chiacchierata, ma sta di fatto che Milan e Genoa hanno parlato anche di Perotti. Con l'arrivo di Iturbe dal Genoa, l'esterno argentino potrebbe essere l'ultima idea in via Aldo Rossi. E non è da escludere nemmeno la pista Soriano: il giocatore è sempre in cima alla lista dei desideri del tecnico serbo.

JOSE' MAURI, MEXES E MATRI NON CONVOCATIMihajlovic ha lasciato a riposto José Mauri e Matri, entrambi sul mercato, e Mexes, ieri accostanto alla Fiorentina ma poi tolto dai possibili partenti direttamente dal Milan.

ZACCARDO VERSO IL CARPIPotrebbe esserci il Carpi nel futuro di Zaccardo. Il Milan ha già dato il via libera all'operazione, la decisione spetta al giocatore

MEXES-FIORENTINA, LE ULTIMEIl dg della Fiorentina, Rogg, ha parlato di Mexes: "Non era un giocatore della Fiorentina prima e non lo è ora. Non possiamo parlare di passi avanti o indietro, fa parte delle alternative per la difesa".

JOSE' MAURI PIACE AL CHIEVO Resta incerto il futuro di José Mauri. Il giovane centrocampista rossonero è finito nel mirino del Chievo che ha manifestato grande interesse nei suoi confronti. Nel caso in cui dovesse alla fine arrivare Soriano al Milan, Mauri potrebbe finire a Verona

BUFALA MATRI-WEST HAM Niente di vero, Matri non si trasferirà al West Ham. L'attaccante resta al Milan in cerca di una nuova sistemazione.

KUCKA-MILAN, ORA E' UFFICIALEIl Milan ha ufficializzato, attraverso un comunicato apparso sul sito del club, l'arrivo di Kucka. Il centrocampista slovacco, che indosserà la maglia numero 27, ha firmato un contratto fino al 2019.

KUCKA: "VOGLIO DIMOSTRARE DI ESSERE ALL'ALTEZZA"Ecco le prime parole di Kucka da giocatore del Milan: "Sono molto contento, ora finisco le visite mediche e poi si chiude. È stata una sorpresa per me, spero di aiutare la squadra ad arrivare in alto. Io darò tutto quello che ho, voglio dimostrare di essere da Milan. La trattativa è stata molto veloce. Prime sensazioni? Bellissime". Lo slovacco ha parlato dopo le visite mediche: "Il mio ruolo? Darò il massimo in ogni posizione, ovunque vorrà schierarmi il mister".

SORIANO NON TRAMONTA Non è tramontata l'ipotesi Soriano per il Milan. In caso di vittoria contro l'Empoli, la trattativa con la Sampdoria si potrebbe riaprire tra domenica e lunedì. Niente da fare per il Napoli: il giocatore non interessa.

C'E' L'ACCORDO PER SUSO AL GENOAPer la cessione di Suso è stato trovato un accordo con il Genoa per il prestito secco, in caso in cui Preziosi non dovesse chiudere per Iturbe. Il club rossoblù ha provato anche per Cerci, ma il giocatore vuole rimanere a Milanello.