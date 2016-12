25 agosto 2015 Milan, mercato live: Balotelli, primo allenamento con i compagni Lʼattaccante in campo con il resto del gruppo

ILLARRAMENDI PER IL CENTROCAMPO Spunta Illarramendi per il centrocampo. Lo spagnolo è in esubero al Real Madrid e Florentino Perez sta cercando di piazzarlo. Galliani è pronto ad andare all'assalto visti i buoni rapporti con il presidente dei Blancos. L'affare si può fare in prestito.

BALOTELLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTODopo il giorno di riposo concesso da mister Mihajlovic, i Rossoneri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Sportivo di Milanello. La squadra è uscita intorno alle 18.00 sul campo ribassato dove ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, con corsa ed esercizi per gli arti inferiori e superiori. Presente anche Mario Balotelli per il suo primo allenamento con i compagni. Al termine di questa prima parte, i Rossoneri si sono spostati sul campo rialzato dove hanno svolto un intenso lavoro di tipo atletico. Conclusa la parte fisica è entrato in scena il pallone, la squadra ha quindi svolto diversi giochi di possesso palla in diverse modalità.

BALOTELLI IN GRUPPOSeduta di allenamento iniziata per i rossoneri sul campo ribassato del centro sportivo di Milanello. Corsa e, a seguire, esercizi per gli arti superiori e inferiori. Mario Balotelli parte in gruppo.

BALOTELLI NEGLI SPOGLIATOI"Al suo arrivo a Milanello, Mario Balotelli ha salutato i primi compagni di squadra, fra cui Abate, Nocerino e Donnarumma. Poi è sceso nello spogliatoio con il resto del gruppo", così scrive il sito del Milan alle 18:15.

BALOTELLI E' A MILANELLO Mario Balotelli è arrivato a Milanello per il primo allenamento. Entusiasmo dei tifosi che lo hanno accolto.

BALOTELLI GIOCHERA' ANCORA CON IL 45 Mario Balotelli resta fedele al 45. Per il ritorno in rossonero, l'attaccante ha deciso di non cambiare numero.

BALOTELLI HA LASCIATO CASA MILANMario Balotelli ha lasciato Casa Milan ed è in viaggio verso Milanello, dove alle 18 sosterrà il primo allenamento con la squadra. Si attende solo il comunicato ufficiale della firma.

VERGARA AL LIVORNOIl Milan ha ufficializzato la cessione in prestito al Livorno del difensore colombiano Vergara.

BALOTELLI A CASA MILANDopo le visite mediche, Mario Balotelli è andato a Casa Milan. Da lì l'attaccante andrà a Milanello per l'allenamento delle 18.

BALOTELLI: "HO SEMPRE SPERATO DI TORNARE"Finite le visite mediche per Mario Balotelli, che ha parlato con i giornalisti all'uscita della clinica La Madonnina: "Sono felice di essere tornato, ora non ho molto da dire, mi devo solo allenare. Fisicamente sto abbastanza bene, ho molte motivazioni. Ora devo solo lavorare e non parlare". E sul suo ritorno, ha concluso: "Mi immaginavo di tornare al Milan, l'ho sempre avuto nel cuore e ci speravo. Se è un ritorno a casa? No, io abito a Brescia. Se penso di finire carriera al Milan? Devo allenarmi e fare un buon anno. Al domani ci penseremo".

INIZIATE LE VISITE MEDICHE DI BALOTELLIMario Balotelli è arrivato alla clinica La Madonnina alle 8.17 e ha dribblato i giornalisti entrando da un ingresso secondario. Iniziate le visite mediche.

DOMANI ALTRO INCONTRO PER SORIANOContinua la trattativa per Soriano. Il tecnico dei blucerchiati, Walter Zenga, sembra averlo convinto, ma domani ci sarà un altro incontro tra Milan e Sampdoria per trovare un accordo.

CERCI, IDEA FIORENTINAVista la probabile partenza di Joaquin, che lascerà così la Fiorentina per tornare al Betis, la famiglia Della Valle starebbe pensando di riprendere Alessio Cerci.

BALO E' TORNATOTra poche ore Mario Balotelli effettuerà le visite mediche alla clinica La Madonnina. Poi, inizierà la sua seconda avventura in rossonero, un anno dopo il suo arrivo al Liverpool. Il Milan sembra si sia cautelato, in maniera concreta, nei confronti dell'attaccante. Il giocatore si è impegnato a rispettare un codice di comportamento, forse anche per iscritto: se sgarra va fuori. Inoltre, Balotelli potrebbe avere un uomo di fiducia del Milan che lo seguirà quasi 24 ore su 24.

WITSEL, L'INTERMEDIARIO: "LO ZENIT HA ABBASSATO LE PRETESE""Lo Zenit ha abbassato le pretese per Witsel da 35 a 25 milioni di euro, con pagamento dilazionato. Se il Milan chiama...". Lo ha detto Francesco Marseglia, intermediario del centrocampista, a Premium Sport.

BALOTELLI, DOMANI LE VISITE MEDICHEMario Balotelli domani mattina sosterrà le visite mediche alla clinica Madonnina. Dopo i test fisici si trasferirà a Milanello per allenarsi con la squadra. Non è prevista alcuna conferenza stampa. Anche Milan Channel, canale tematico del Milan, conferma l'arrivo di Balotelli, che domani quindi firmerà con i rossoneri fino al 30 giugno 2016.

BALOTELLI UN ANNO DOPOLa giornata di domani vedrà dunque il ritorno di Mario Balotelli al Milan. E proprio il 25 agosto 2014 l'attaccante fu ufficializzato dal Liverpool. 365 giorni dopo, dunque, l'attaccante fa il percorso inverso, tornando a Milano.

BALOTELLI, LE CIFRE Affare in dirittura d'arrivo con il Liverpool che ha accettato di pagare il 50% dello stipendio di Supermario Balotelli. Un affare da 3 milioni di euro per il Milan visto che Supermario ha un ingaggio da 6 milioni di euro. Prestito secco e gratuito senza diritto di riscatto. Previste per domani le visite mediche e il ritorno a Milanello.

WITSEL ALTERNATIVA DI SORIANORiccardo Napolitano, uno degli intermediari di Axel Witsel, ha parlato della situazione del centrocampista dello Zenit da Taormina: "Stiamo lavorando, aspettiamo - riporta Milanews - La situazione? In stand by, vediamo che succede. Se arriva Witsel non arriva Soriano e viceversa. Un giocatore come Axel non ha bisogno di presentazioni. E per la trattativa le condizioni sono a favore del Milan".

BALO ABITERA' IN CENTRO A MILANOMario Balotelli è a Brescia, a casa della mamma e dei fratelli, in attesa che si completi l'iter del suo ormai imminente passaggio al Milan. E in queste ore, Balo sta anche pensando al suo ritorno a Milano. Stando ad alcune indiscrezioni, Mario vorrebbe abitare in centro a Milano, preferibilmente in una villa. Ai tempi dell'Inter e del suo primo approdo in rossonero, Balo abitava sempre in una villa, ma nei dintorni di Como.