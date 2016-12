Milan-Ljajic, si può fare: il giocatore non ha ancora detto di sì al Torino

Il Torino aspetta, ma c'è aria di beffa. Adem Ljajic tentenna e non ha ancora detto di sì ai granata. La Roma con Urbano Cairo aveva trovato un accordo intorno ai 7 milioni di euro, ma sul serbo c'è d registrare il pressing di Vincenzo Montella per portarlo al Milan. Ma in via Aldo Rossi dicono che gli attaccanti in rosa, attualmente sono tanti. O prima si cede qualcuno o Ljajic dovrà pazientare qualche altro giorno.