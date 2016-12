Milan: il Real Madrid vuole Donnarumma

In passato era già stato un pensiero del Manchester United, ma ora Donnarumma è finito nel mirino del Real Madrid. L'indiscrezione è riportata dal quotidiano spagnolo Sport: i Merengues starebbero pensando al giovane portiere del Milan per sostituire Keylor Navas. E' troppo presto per parlare di trattative, ma intanto l'interesse esiste. In attesa del mercato che sarà, Zinedine Zidane promuove in prima squadra il figlio Luca, che gioca nel Castilla.