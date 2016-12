Milan, idea Zaza in prestito: ma la Juventus fa muro

Il Milan vuole Simone Zaza , ma al momento non ha la disponibilità economica per tentare l'affondo con la Juventus . Tra le trattative societarie in fase di stallo e la difficoltà nel cedere Carlos Bacca, Galliani sta provando a convincere i bianconeri a lasciar partire l'attaccante lucano in prestito. Risorse da investire, infatti, non ce ne sono, ma la concorrenza non manca. La Juventus vuole 25 milioni, cifra che i rossoneri non possono offrire.

L'affare è complicato in partenza e i presupposti sembrano proprio non esserci questa volta, nemmeno per sedersi allo stesso tavolo. Il Milan non ha risorse da investire, congelate dalle trattative societarie e dalle difficoltà a piazzare Bacca in altre squadre. L'obiettivo però è Simone Zaza, ai margini della Juventus e con una gran voglia di giocare titolare per mostrare il proprio valore. L'idea, difficile, di Galliani è di portarlo in rossonero a costo zero, almeno in questa stagione. Come? Con un prestito gratuito. Proposta che la Juventus non sembra nemmeno prendere in considerazione.



Del resto le pretendenti per Zaza non mancano e il prezzo è stato fissato a suo modo dal Wolsfburg con l'offerta da 25 milioni accettata dai bianconeri senza però che il giocatore trovasse un accordo col club tedesco. Allora spazio alle voci di mercato, al Milan, ma anche al West Ham, sempre alla ricerca di una punta dopo le difficoltà con Bacca, e alla Roma che resta vigile e pronta all'agguato.