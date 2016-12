Milan: Bentaleb non convince, c'è Rincon

Un solo obiettivo con un budget limitato, anzi limitatissimo. Adriano Galliani cerca un centrocampista in giro per l'Europa: Moutinho non convince Vincenzo Montella e Stambouli è vicinissimo allo Schalke. Così nelle ultime ore è spuntato il nome di Bentaleb del Tottenham: è stato proposto dai rossoneri dagli Spurs che, però, hanno poi trovato l'accordo sempre con il club tedesce. Di qui l'idea Rincon, giocatore per cui si tratterà con il Genoa.