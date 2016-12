Milan, Baselli e Illarramendi nel mirino

10:29 - Nonostante assenze e infortuni in casa Milan, Inzaghi sembra non voler prendere in considerazione Armero. Il colombiano a gennaio potrebbe essere ceduto, visto il suo scarso impiego anche in situazione di emergenza. Al suo posto è stato preferito, infatti, sempre Bonera. Il River Plate smentisce di avere avuto richieste da parte del Milan, ma piace Vangioni, il difensore di fascia argentino. Ovviamente, tante altre piste sono aperte.

Parlando sempre di mercato, sarà proprio un centrocampista il rinforzo di gennaio. Stanno salendo le quotazioni di Baselli, oggi nell'Atalanta, un giocatore che ha un po' frenato la sua crescita, ma che conserva ampi margini di progresso. Il giovane ventiduenne può garantire quel tasso di tecnica e qualità necessario per migliorare anche il rendimento dell'attacco. Meno interesse per Andrej Kramaric, 23enne croato in forza al Rijeka, più mezzapunta che centrocampista puro. L'ideale per qualità e carisma sarebbe lo spagnolo del Real Madrid, Illarramendi, poco impiegato. Ma questa è una situazione che si può evolvere solo a gennaio. Non a gennaio, ma a giugno invece l'arrivo dell'altro spagnolo Suso, l'esterno sinistro del Liverpool, nella sessione invernale, in caso di sua richiesta, potrebbe dare l'addio al milan Pazzini. Non è sul mercato invece Niang.