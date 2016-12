Mercato, il City disposto a fare follie per Messi

Se Cristiano Ronaldo è dato per partente, destinazione Psg, anche l'altra stella della Liga è richiestissima. Il Manchester City ha messo nel mirino Leo Messi per riuscire a rompere la maledizione europea e Mansur bin Zayd Al Nahyan non bada a spese. Secondo il Sun, lo sceicco avrebbe pronta un'offerta da oltre 1,2 milioni di euro a settimana, praticamente uno stipendio di oltre 62 milioni di euro a stagione.