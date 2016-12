Liverpool, Gerrard: "In estate potrei andare via"

10:29 - E' una delle poche "bandiere" del calcio in attività, ma presto potrebbe essere ammainata. Steven Gerrard potrebbe lasciare il Liverpool a fine stagione e a rivelarlo è stato lo stesso numero 8 dei Reds in un'intervista al Daily Mail. Niente ritiro però, come ipotizzava qualcuno: "Non lascerò il calcio in estate, continuerò a giocare. Resta da capire se lo farò ancora col Liverpool o da qualche altra parte. Deciderà il club se vuole rinnovare".

Un'ipotesi che la Kop, ma insieme a lei tutti gli amanti del calcio, sarebbe difficile da immaginare ma possibile. Il rinnovo contrattuale di Gerrard, che è entrato nell'Accademy del Liverpool all'età di 9 anni, tarda ad arrivare e il capitano dei Reds sta cominciando a guardarsi intorno dopo più di 700 presenze per il club di Anfield.

Nell'intervista poi Gerrard parla anche di Balotelli: "E' troppo presto per dare addosso a Mario, non intendo giudicarlo dopo 10 partite. Ho letto tante storie su di lui, ma sono rimasto impressionato dal suo impegno. Mi piace come ragazzo".