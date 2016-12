Lapadula-Genoa: il Milan dice no

Intrigo di mercato sull'asse Genova-Milano-Firenze . La Fiorentina che sta cedendo Kalinic al Napoli ma non è convinta di Gabbiadini , si è fatta avanti per Pavoletti . Così i rossoblù hanno chiesto Lapadula al Milan, ma la risposta di Galliani all'amico Preziosi è stata negativa: l'attaccante, che ha da poco recuperato dalla fascite plantare, resterà in rossonero e si giocherà le sue chance con Bacca.

Lapadula è tornato ad allenarsi con il gruppo e Montella potrebbe già convocarlo per la sfida contro il Napoli. Per la dirigenza, invece, l'attaccante italo-peruviano arrivato questa estate è incedibile. Così è andato a vuoto il tentativo del Genoa che già lo aveva inseguito a lungo prima del suo trasferimento in rossonero.



Juric rischia però di perdere Pavoletti. La Fiorentina, infatti, sta cercando il sostituto di Kalinic e ha messo nel mirino il bomber ex Varese. Nell'affare potrebbe entrare Giuseppe Rossi, vecchio pallino di Preziosi. Intanto viola scatenati sul mercato perché è vicino il ritorno di Jovetic dall'Inter. Più lontano Gabbiadini che si è avvicinato all'Everton visto che il suo agente è volato in Inghilterra per ascoltare la proposta dei Toffees.