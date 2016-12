L'Equipe: anche Matuidi nel mirino della Juve

Chi entra e chi esce. Tra questi ultimi sembra esserci Lemina, tra i primi invece Matuidi. Questo almeno secondo L'Equipe. Il quotidiano francese scrive infatti oggi dell'interesse della Juve per il centrocampista del Psg Blaise Matuidi: il 29enne potrebbe così essere una delle opzioni candidabili come vice-Pogba. Per Lemina, invece, si parla di un forte interesse dell'Amburgo che avrebbe così sorpassato gli andalusi del Betis Siviglia.