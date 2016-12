Juventus: Witsel è molto vicino

Ormai ci sono pochi dubbi: Witsel è a un passo dalla Juventus e già in giornata potrebbe atterrare a Torino per le visite mediche prima di tornare in ritiro con la sua nazionale. Trattativa lampo con lo Zenit e accordo vicinissimo: Lucescu è pronto a lasciar partire il centrocampista, in scadenza a dicembre, e sta già cercando il sostituto. Per il belga nella sede di Corso Galileo Ferraris è già pronto da diverso tempo un contratto di cinque anni. Witsel in bianconero con sei mesi d'anticipo.