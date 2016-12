Juventus: De Sciglio o Darmian per gennaio

Il mercato si è appena concluso, ma già si pensa a quello di gennaio. Questo perché ci sono dei giocatori in sospeso e alla Juventus questo è il caso di Lichtsteiner : con gli arrivi di Dani Alves e Cuadrado , lo svizzero troverà sempre meno spazio e tra qualche mese spera di trovare una sistemazione. Così per sostituirlo Beppe Marotta sta pensando a uno tra De Sciglio (Milan) e Darmian (Manchester United).

Il terzino rossonero, in realtà, è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri che lo vorrebbe con sé a Vinovo. A gennaio la Juventus era stata molto vicina a De Sciglio, ma l'affare era sfumato. Tra luglio e agosto è stato fatto un altro tentativo, ma dopo Euro 2016 il Milan ha chiesto 25-30 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta da Marotta.



L'alternativa resta Darmian, che a Torino ha già abitato, avendo giocato in maglia granata. In questa seconda stagione al Manchester United, il terzino rischia di trovare poco spazio alla corte di José Mourinho. Ed è per questo che la Juventus non smette di monitorare la sua situazione. Ed è un po' come se gennaio fosse già alle porte.